Polisen efter att man avled i bussolyckan: "Måste utreda vad som hänt"

Södra Vi IF vs. Djursdala SK

Södra Vi IF vs. Djursdala SK 18:30

Vimmerby IF Herr vs. Kisa BK

Vimmerby IF Herr vs. Kisa BK 13:00

Gullringens GoIF vs. Tenhults IF

Gullringens GoIF vs. Tenhults IF 13:00

Djursdala SK vs. HM IS

Djursdala SK vs. HM IS 18:00