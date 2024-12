JUST NU: FÖRSVUNNA FLICKAN HITTAD VÄLBEHÅLLEN

En 16-årig flicka försvann under tisdagen från sin bostad söder om Kalmar. Under tidiga natten mot onsdagen meddelar polisen att flickan hittats vid liv.

Troligtvis har flickan försvunnit någon gång under morgonen eller förmiddagen från sin bostad i närheten av Boholmarna, öster om Rinkabyholm. Sedan dess har hon inte setts till.

Polisen vädjar nu till allmänheten för att få hjälp att hitta flickan. På sin hemsida skriver man att flickan vid ett eventuellt anträffande kan vara svår att kommunicera med.

Signalementet på flickan är att hon är 165 centimeter lång, har långt brunrött hår, bär en svart mössa med ljus tofs och troligtvis en midjekort jacka.

Om du har sett flickan eller tror dig se flickan i detta nu, uppmanas du att ringa 112 och uppge ditt ärende.

Uppdatering klockan 19.45:

Sara Andersson vid polisens regionledningscentral i Malmö berättar att flera polispatruller, även hundförare, nu är ute och letar efter flickan. Man inriktar sig främst på så kallade hot spots, samt utgår från uppgifter från flickans familj.

Enligt Sara Andersson kom flickan aldrig till skolan i morse och hon var inte heller hemma när föräldrarna kom hem på eftermiddagen.

– Vi är väldigt angelägna om att få in tips så att flickan kan hittas. Under tidiga kvällen inledde vi arbete enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor), vilket ger oss utökade resurser och kan vidga sökandet efetr flickan, säger hon.

Uppdatering klockan 22.10:

Sara Andersson berättar att polisen har jättemycket folk på plats och är inne i en väldigt intensiv fas i sökandet.

– Nu samlar vi alla resurser som finns, även samordnat med räddningsledare, så nu är det som mest intensivt. Vi är väldigt måna om att hitta flickan. Tyvärr har vi inga spår efter henne. Vi har fått in tips, och får det kontinuerligt. Samtliga dessa följer vi upp, men tyvärr har det inte gett någonting än. Vi kommer ha personal ute som letar efter henne under hela natten, även om det kommer takta av under småtimmarna. Om hon inte är hittad innan i morgon bitti så intensifieras sökandet igen då.

– För allmänheten som är ute och letar efter henne kan det vara bra att veta att flickan har diagnoser som gör att hon kan dra sig undan och kanske inte svarar på tilltal när hon möter okända personer, säger Sara Andersson.

– Vi misstänker inget brott i samband med försvinnandet, utan tror att flickan antingen har försvunnit av fri vilja eller att hon har råkat ut för någon olycka.

Uppdatering klockan 01.20:

Vid klockan 01.10 lämnar polisen lättande besked på sin hemsida. Den försvunna flickan är hittad välbehållen.

"Flickan anträffad av polispatrull strax innan kl. 01 välbehållen. Vi tackar allmänheten för deras tips och uppgifter som man lämnat till oss", skriver räddningsledare Jerker Olsson.

Övriga detaljer kring detta, som exempelvis var flickan hittades eller hur hon mår, är ännu okända.