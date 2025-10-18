LÄNET: FÖRARE ALLVARLIGT SKADAD EFTER CROSSOLYCKA

En man uppges vara allvarligt skadad efter en crossolycka i Kalmartrakten tidigare i dag. Foto: Bildbyrån

På lördagen inträffade en olycka på crossbanan i Tvärskog, utanför Kalmar. En person fördes till sjukhus, sedan han åkt av sin cross. Enligt uppgifter från Region Kalmar är föraren allvarligt skadad.

Larmet inkom till SOS Alarm vid 13.35 och initialt uppgavs att det rörde sig om en olycka med ett mindre motorfordon.

Kort senare uppgav operatören på Kalmar Trygghets- och ledningscentral att det rörde sig om en person som skadat sig och förts med ambulans till sjukhuset, efter att ha åkt av sin cross. Skadeläget var då okänt.

Nyligen gick Region Kalmar ut med en bulletin, i vilken det uppges att den skadad är en 20-årig man från södra länet. Han ska enligt uppgift vara allvarligt skadad och inlagd på vårdavdelning.