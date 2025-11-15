LÄNET: PERSON PÅKÖRD PÅ E22 – DOG AV SINA SKADOR

En person blev påkörd på E22 under fredagskvällen och avled av sina skador. Genrebild. Foto: Bildbyrån

Vid 19-tiden i fredags kväll blev en man påkörd på E22 i närheten av Ålem i Mönsterås kommun. Personen fick så allvarliga skador att han avled.

Den drabbade är en man i 70-årsåldern som är bosatt i mellersta delen av länet. Anhöriga har underrättats.

Polisen har tagit bilen i beslag och öppnat en utredning om vållande till annans död. Ingen person är uppsatt som misstänkt och det rör sig inte om någon smitning.

Vid 00.50 ville polisen inte kommentera ärendet mer ingående. Under morgonen den 15 november meddelade polisen att utredningen fortskrider och att man inte har några fler detaljer att lämna kring händelsen.