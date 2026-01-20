JUST NU: EN PERSON TILL SJUKHUS EFTER DRUNKNINGSOLYCKA I VÄSTERVIK

Räddningstjänst och ambulans larmades under tidiga tisdagskvällen om en drunkningsolycka i Västervik. En person är förd till sjukhus.

Enligt larmet, som kom in till SOS Alarm vid klockan 17.25, ska drunkningsolyckan ha inträffat i bassängen i Västerviks simhall. Enligt SOS Alarms händelseinfo är man framme med ambulans och räddningstjänst på platsen, men man har ingen övrig info om händelsen. Ännu är ingen person avförd med ambulans.

Uppdatering klockan 17.50:

Enligt räddningstjänstens ledningsoperatör har en person förts med ambulans till sjukhus efter olyckan. Skadeläget för den drabbade är okänt. För övriga frågor och detaljer hänvisar man till Region Kalmar län och polisen.

Uppdatering klockan 18.05:

Evelina Olsson, presstalesperson vid polisens regionledningscentral, berättar att även en polispatrull åkte till simhallen. Enligt Olsson ska den drabbade personen ha varit vaken och talbar vid avfärd till sjukhuset. Det finns i nuläget inga misstankar om brott i samband med händelsen.

Artikeln kan komma att uppdateras.