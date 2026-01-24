EN PERSON TILL SJUKHUS – KÖRDE IN I TRÄD

En trafikolycka inträffade på en grusväg utanför Vimmerby på lördagen.

Larmet om olyckan kom vid 14-tiden och det rör sig om en singelolycka. Den ska ha inträffat i Åkerholm utanför Vimmerby.

– Det är en tjej här som har tappat greppet på vägen och kört rätt in i ett träd, säger Ola Ståhlgren vid räddningstjänsten.

Hon är lyckligtvis både vaken och talbar efter olyckan.

– Ambulansen tittar till henne nu, och skadeläget uttalar jag mig inte om, men hon är givetvis chockad och har ont i nacken.

Räddningstjänsten kan inte göra så mycket mer på platsen.

– Vi avvaktar bara tills ambulansen här undersökt henne.

Uppdatering, 15.00:

Kvinnan har följt med ambulansen till sjukhus. Räddningstjänsten är nu helt klara på platsen.

