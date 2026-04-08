JUST NU: RIKSVÄGEN AVSTÄNGD EFTER OLYCKA MED LASTBIL

Räddningstjänsten har just larmats om en olycka med en lastbil på riksväg 40.

Larmet kom vid klockan 12.47, och enligt det ska det handla om en singelolycka med en lastbil inblandad. Platsen ska vara på riksväg 40 mellan Frödinge och Ankarsrum, strax öster om infarten till Mantebo och Hultserum i Västerviks kommun.

Övriga detajer om olyckan är ännu okända.

Uppdatering klockan 13.20:

Olyckan har inträffat i riktning mot Västervik och inledningsvis var vägen avstängd i båda riktningarna. I skrivande stund leds trafiken växelvis förbi platsen. Enligt SOS Alarms händelseinfo ska det handla om en lätt lastbil som har kört av vägen. Den står nu i diket på hjulen. Det ska ha varit en person i lastbilen vid olyckstillfället, och den personen ska enligt egen uppgift ha klarat sig oskadd. Ambulans är dock larmad för att kontrollera föraren.

Enligt Trafikverket väntas olyckan ha stor påverkan på trafiken fram till klockan 14.15.

Uppdatering klockan 13.45:

Räddningstjänst och ambulans har lämnat platsen, medan polisen är kvar för att utreda omständigheterna kring olyckan samt dirigera trafiken. Enligt Evelina Olsson, presstalesperson vid polisens regionledningscentral, är det oklart varför lastbilen har kört av vägen, men det finns i nuläget inga misstankar om brott. Föraren av lastbilen klarade sig oskadd och har enligt polisen fått skjuts hem.