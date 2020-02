En kvinna i 50-årsåldern blev svårt misshandlad av en man under fredagskvällen. Kvinnan fick föras till sjukhus.

Larmet kom in runt midnatt och det var mannen själv som ringde in till polisen. Kvinnan ska ha blivit slagen i ansiktet. Enligt SR Kalmar väntade polisen på att mannen skulle nyktra till innan förhör kunde hållas. Förhör har hållits under lördagen med både kvinnan och mannen.

Det handlar om ett relationsärende.