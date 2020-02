NYA INBROTTSFÖRSÖK I DAG - TJUVARNA SKRÄMDES PÅ FLYKT

Två inbrottsförsök har gjorts i villor i Gullringen under måndagsdygnet. Vid båda tillfällena misslyckades tjuvarna.

Det var strax efter klockan 13 på måndagen som en person såg att någon hade försökt bryta sig in i dennes villa i Gullringen. Bland annat upptäcktes brytmärken på ett fönster in till bostaden.

– Vi har haft en polispatrull på plats, och e de kunde konstatera att man inte tagit sig in i huset och ingenting var tillgripet, berättar Rickard Lundqvist, presstalesperson på polisregion Syd.

När inbrottsförsöket har gjort är ännu okänt.

Enligt uppgift ska ytterligare ett inbrottsförsök ha gjorts i centrala Gullringen, och det var under natten till måndagen. En man ska då ha vaknat när han hörde en smäll, och kom på tjuvarna med att försöka ta sig in i fastigheten via altandörren. När de förstod att de var upptäckta ska tjuvarna ha stuckit från platsen.

Inbrottsförsöken är två i raden av många i Vimmerby kommun den senaste tiden.