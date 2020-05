BILIST VOLTADE I GRANNKOMMUNEN – MISSTÄNKT FÖR FLERA BROTT

Larmet om den otäcka olyckan kom in till polisen strax före 03.00. Foto: MostPhotos

Vid tretiden i natt inträffade en allvarlig singelolycka i grannkommunen Ydre. En man i 30-årsåldern körde in i ett staket, voltade och landade 20 meter in i en trädgård. Han fördes till sjukhus och är nu misstänkt för flera brott.

Larmet kom in strax före 03.00 och händelsen inträffade i Asby i Ydre kommun. Bilisten körde alltså in i ett staket, voltade och landade på taket 20 meter in i en trädgård. Föraren, en man i 20-årsåldern, fördes med ambulans till sjukhus och skadeläget är okänt för polisen.

Däremot är han misstänkt för grovt rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik och ringa narkotikabrott eget bruk.