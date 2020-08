JUST NU: MISSTÄNKTE MORDBRÄNNAREN BEGÄRS HÄKTAD - FÖR FLERA BROTT

Det var omkring klockan halv ett natten till tisdagen som räddningstjänsten larmades om att en villa på Skyttevägen i Ankarsrum brann.

När räddningstjänsten kom till platsen var villan övertänd och gick inte att rädda. Däremot lyckades man förhindra spridning till omkringliggande byggnader.

I anslutning till platsen greps och anhölls senare en man i 40-årsåldern misstänkt för mordbrand.

Begärs häktad för flera brott

Under torsdagen lämnade kammaråklagare Patrick Sonevang in en häktningsframställan mot mannen. Sonevang begär mannen häktad på sannolika skäl (den högre graden av misstanke) för mordbrand under natten 24-25 augusti i Ankarsrum, falskt larm den 24 augusti i Ankarsrum och mordbrand den 17 juni 2020 i Ankarsrum.

– Mordbranden 24-25 augusti avser det hus på Skyttevägen 7 i Ankarsrum som brann ner, berättar Patrick Sonevang.

– Det falska larmet inträffade tidigare under kvällen. Räddningstjänsten fick då ett larm om att det brann vid fotbollsplanen. Detta menar jag har ringts in av den misstänkte. Han har även setts i anslutning till brandstationen i Ankarsrum och stått och tittat på när brandbilarna gav sig iväg, berättar åklagaren.

Mannen hyrde det nedbrunna huset

Mannen har i förhör förnekat brott, initialt även att det ska ha varit han som har ringt in larmsamtalet.

– När vi konfronterade honom med samtalet ändrade han sig dock på den punkten. Nu vidgår han att det är han som har ringt in det, berättar Patrick Sonevang.

Men detta är alltså inte allt.

Mannen begärs även häktad för mordbrand 17 juni i somras. Då brann det i ett garage på samma adress i Ankarsrum som huset som brann ned till grunden i veckan.

Åklagare Patrick Sonevang bekräftar i dag dessutom att detta hus, vid båda brandtillfällena, hyrdes av den misstänkte mannen och att han även bodde där.

Utesluter inte kopplingar till tidgare bränder

– Utredningen har gått framåt under de här dagarna sedan mannen greps. Polisen har jobbat på bra, menar Patrick Sonevang.

Kan du berätta något om vad de stärkta misstankarna består i?

– Nej, det kan jag inte göra i det här läget.

Vad är det som får er att misstänka att han även ligger bakom branden i garaget på samma adress tidigare i somras?

– Det kan jag tyvärr inte gå in på.

Ser ni några kopplingar mellan den här mannen och ytterligare tidigare bränder som har varit i Ankarsrum?

– Polisen utesluter ingenting, därmed inte sagt att det är så. Just nu har vi fokus på detta, säger Patrick Sonevang.

Flera häktningsgrunder

Som häktningsgrunder anger åklagaren att det finns risk för att den misstänkte kan undanröja bevis, att det finns risk att han fortsätter med brottslighet samt att straffet för de angivna brotten inte understiger två års fängelse.

Åklagaren Patrick Sonevang vill också kunna ålägga den misstänkte mannen med restriktioner.

Häktningsförhandlingar mot mannen kommer ske under fredagen.