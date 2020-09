Två fullbordade villainbrott på samma gata i Vimmerby

I går kunde vi berätta att ett villainbrott inträffat på Salikons gränd någon gång mellan torsdagen och söndagen.

Nu har polisen fått in en anmälan om att ytterligare en villa på samma gata har haft påhälsning under helgen. Det ska ha varit någon gång mellan kl ockan 09 på fredagen och måndagen klockan 17.45 som tjuvar har brutit upp ett fönster på baksidan, stoppat in handen och kunnat öppna altandörren.

Väl inne i huset har man tillgripit gods, bland annat en klocka och kontanter, till ett värde av 6 000 kronor.

Polisen har ännu inga spår efter gärningspersonerna.