Inbrott i Gullringen i lördags kväll – polisen vill ha in iakttagelser

Någon gång mellan 17.00 och 22.30 på lördagen var det inbrott i två fastigheter på Blåbärsstigen i Gullringen.

– I det ena fallet är det oklart hur man brutit sig in. Där ska man inkomma med en kompletterande godslista, men det ska vara flertalet smycken som saknas. I den andra fastigheten har man tagit sig in via altandörren i köket och där är silverskedar tillgripna. Det kan röra sig om mer gods, säger Ulf Gollungberg, vid polisen.

Inbrotten rubriceras som grov stöld i bostad. Polisen har i nuläget inga misstänkta, men tar gärna emot upplysningar eller iakttagelser på 114 14.