INBROTTSVÅG ÖVER VIMMERBY KOMMUN I NATT - MINST TRE VILLOR DRABBADE

I morse berättade vi om att en villa i Frödinge hade råkat ut för inbrott under fredagskvällen där bland annat en okänd summa kontanter stals. Där hade tjuvarna brutit upp ett sovrumsfönster, tagit sig in i huset och öppnat altandörren.

På lördagsförmiddagen fick polisen in ytterligare två anmälningar om villainbrott – även dessa i Frödinge-trakterna.

Bröt sig in via källarfönster

I det ena fallet är det en villa i Frödinge samhälle som har haft påhälsning under natten mellan fredagen och lördagen, enligt polisen.

Det var runt klockan 11.30 på lördagen som en person ringde polisen och anmälde ett inbrott i sitt hus. Målsäganden hade å sin sida blivit kontaktad av en förbipasserande som hade sett att ett källarfönster stod öppet.

Detta visade sig ha blivit uppbrutet, och enligt polisen har tjuvarna tagit sig in där och ”rotat runt” i bostaden.

Det är ännu oklart vad som har stulits.

Teknisk undersökning ska göras

Strax därefter ringdes ytterligare en anmälan om villainbrott in till polisen. Denna gång var det ett hus i en by strax utanför Frödinge som också hade blivit utsatt för inbrott, sannolikt under natten till lördagen. Även här ska det saknas gods, men där är det ännu oklart vad och hur tjuvarna har tagit sig in, berättar presstjänsten vid polisregion Syd.

I samtliga tre fall kommer brottsplatsundersökningar genomföras av tekniker.