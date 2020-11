KVINNA I 90-ÅRSÅLDERN LURAD I HEMMET – UPPMANAR TILL VAKSAMHET

Vid lunchtid på torsdagen larmades polisen till en adress i Västervik. Detta efter att en kvinna i 90-årsåldern mottagit ett telefonsamtal från en man som utgav sig att ringa från kvinnans bank.

Efter samtalet dök mannen upp på kvinnans adress och lyckats vilseleda kvinnan att släppa in honom i bostaden. På så sätt lyckades mannen komma över både smycken och hennes bankkort.

Därefter lämnade gärningsmannen platsen och gjorde sedan uttag med kvinnans bankkort. Hur stort belopp mannen kommit över är för närvarande okänt.

"Polisen har varit på plats och talat med den drabbade. En anmälan om bedrägeri samt stöld upprättas", skriver polisen på sin hemsida.

Ingen person är gripen för brottet. Nu uppmanar polisen till vaksamhet.

"Polisen vill uppmana till vaksamhet. Lämna inte ut bankkort och bankuppgifter till främmande personer som kontaktar dig via telefon, ingen seriös aktör skulle be dig om det per telefon", skriver man vidare.