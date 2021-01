JUST NU: ANHÅLLNE MANNEN SLÄPPT PÅ FRI FOT

Mannen, som är i 25-årsåldern och bosatt i Västerviks, hämtades under måndagen in av polisen i Västervik. Han misstänktes vara den person som under natten till söndagen knivhögg en annan man utanför Ellen Keyskolan i Västervik. Mannen anhölls senare under måndagen.

Släppt på fri fot

Nu på tisdagseftermiddagen berättar dock kammaråklagare Johan Henningsson att han har släppt mannen på fri fot. Dock är han fortfarande misstänkt.

– Jag har rubricerat om det till grov misshandel och han är försatt på fri fot då jag anser att det inte finns skäl att han är frihetsberövad, säger Johan Henningsson till SVT Småland.

Uppgifterna går isär

Tidigare under tisdagens berättade Johan Henningsson för vår tidning att det ska ha varit uppgifter från vittnen som ledde polisen till den misstänkte mannen.

Enligt Henningsson ska ett större antal personer ha befunnit sig på platsen vid tillfället för knivslagsmålet, och uppgifterna går isär kring vad som verkligen hände.