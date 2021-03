Klockan fyra i natt gick larmet hoas Vimmerby Truck & Maskinteknik, ett av ett antal Vimmerbyföretag som drabbades av inbrott i natt. Foto: Privat

INBROTTSVÅG ÖVER VIMMERBY I NATT - FLERA FÖRETAG DRABBADE

I natt hade Vimmerby Tidning påhälsning av tjuvar. Men det stannade inte där, utan hos ytterligare minst två Vimmerbyföretag har tjuvar tagit sig in och stulit datorer.

Tidigare i morse berättade vi om att tjuvar i natt hade brutit sig in på Vimmerby Tidnings redaktion. Någon hade krossat en ruta och sedan stulit datorer.

Men nattens stöldraid stannade inte där, utan ytterligare minst två företag har drabbats – och överallt verkar det vara datorer som tjuvarna har haft sikte på.

Larmet gick vid 4-tiden

Vid 4-tiden i natt gick larmet hos Vimmerby Truck & Maskinteknik. När ägaren Susan Ingström kom till platsen visade det sig att en okänd person hade kastat en stor sten genom en glasruta, tagit sig in och stulit en bärbar dator.

– Det är en jättesten som de har kastat in. Utöver den försvunna datorn så är det mycket som har gått sönder här inne, berättar ägaren Susan Ingström.

– Nu väntar vi på att polisen ska komma hit och inleda en teknisk undersökning. De har bett oss att inte börja städa.

Även Ludvig & Co drabbat

På fredagsmorgonen upptäckte även redovisningsföretaget Ludvig & Co att tjuvar under natten tagit sig in och stulit datorer även där.

En man i 20-årsåldern, hemmahörande i Eksjö kommun, greps tidigt i morse av polisen på en buss mellan Vimmerby och just Eksjö. Han misstänktes initialt för inbrottet på Vimmerby Tidning då polisen fann att han hade misstänkt stöldgods med sig.

Polisen undersöker nu ett samband mellan samtliga händelserna i Vimmerby i natt och mannen.

Enligt obekräftade uppgifter ska en av de stulna datorerna hos Ludvig & Co ha hittats i just Eksjö-trakten.

Vi återkommer med ytterligare artiklar under dagen.

Micael Rundberg micael.rundberg@dagensvimmerby.se

