Vimmerby Truck & Maskinteknik var ett av de företag som drabbades av inbrott under natten mellan torsdagen och fredagen. På måndagseftermiddagen häktades en man vid Eksjö tingsrätt misstänkt för inbrotten. Foto: Privat

Misstänks för flera inbrott i Vimmerby – i dag häktades mannen

Den man i 20-årsåldern, som misstänks ha stulit flera datorer vid tre olika inbrott i Vimmerby tidigt i fredags morse, häktades på måndagseftermiddagen vid Eksjö tingsrätt.

Mannen, som är i 20-årsåldern och hemmahörande i Eksjö kommun, misstänktes initialt för inbrott på Vimmerby Tidning. Han ska ha tagit sig in på tidningsredaktionen och kommit över flera datorer. Även företagen Ludvig & Co och Vimmerby Truck & Maskintekning hade påhälsning under natten mellan torsdagen och fredagen, och även här stals datorer.

Mannen ska, efter inbrotten, ha satt sig på en buss mot Eksjö. Han greps på bussen vid 05.45-tiden.

– Då hade bussen stoppats och mannen kontrollerades i Hjältevad. Någon hade upplevt att mannen uppträdde märkligt, berättade Ulf Gollungberg, vid polisen.

I häktningsframställan angav åklagaren flera punkter som brott och häktningsgrund, bland annat flera stölder i Eksjö samt häleri – brott som ska ha begåtts under januari och februari 2021.

På måndagseftermiddagen hölls häktningsförhandlingar vid Eksjö tingsrätt, och mannen häktades då på sannolika skäl misstänkt för bland annat stöld.

Åtal ska vara väckt senast 22 mars.

