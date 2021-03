Foto: Genrebild

Skulle leka "finnjävel" - 70-årig kvinna knivstack maken och dödshotade campinganställd

En kvinna i 70-årsåldern bosatt i Västerviks kommun döms för att ha misshandlat sin man vid två tillfällen samt för att ha hotat döda en campinganställd, en kvinna från Vimmerby kommun.

Annons:

Den första misshandeln av maken inträffade i slutet av mars 2019. Kvinnan ska då ha slagit mannen, varpå han barrikaderade sig i sovrummet tills polisen kom.

Kvinnans version var dock en annan. Enligt henne var det mannen som slog henne, och det var hon som ringde polisen.

Tre poliser åkte till platsen och den av dem som gick in i huset och bröt sig in i rummet där mannen hade barrikaderat sig uppgav under rättegången att han såg en rodnad och en bula vid mannen ena tinningen där slaget skulle ha träffat. Skadan fotograferades. Polisen uppgav också att mannen var rädd och tagen av situationen, och de grep sedan kvinnan.

Rätten ansåg det styrkt att kvinnan har slagit mannen.

Misshandlad på campingplats

Runt midsommar 2019 inträffade den händelse som låg bakom den andra åtalspunkten avseende misshandel.

Paret var då med sin husbil på en campingplats i Östergötland. Liksom vid den första misshandeln ska alkohol ha varit inblandat.

Enligt mannen ska kvinnan då, utan förvarning, ha gått till attack mot honom med ett paraply och en kniv när han låg i sängen och tittade på tv, Hon ska också ha skrikit att hon skulle döda honom. Mannen fick skador, bland annat blödde han från både ansikte och ben, flydde till toaletten, låste in sig där och ringde polisen.

Skulle leka "finnjävel"

Kvinnan har tidigare anklagat mannen för att varit otrogen, och denna diskussion kom även upp den här kvällen.

I förhör har kvinnan erkänt till vissa delar, men hon menar att det aldrig var hennes avsikt att skada mannen.

För rätten berättade hon att hon tilldelade mannen 20-30 örfilar ”som tack för deras 50 år och allt som han hade gjort och inte gjort”. Hon sa också att hon tänkte leka ”finnjävel”, och att det var därför hon tog fram deras bästa kniv. Med att leka ”finnjävel” syftar hon på att finnar brukar slåss med kniv, har hon sagt i förhör.

Utdelade knivstick

Kvinnan har uppgett att hon viftade med kniven och råkade komma emot mannens hand så att han fick ett ytligt sår på handen. Hon slog mannen med paraplyet på benen och kanske på armarna. Såret i ansiktet ska ha tillkommit när hon kom emot honom med sin ring, har kvinnan uppgett.

Även i detta fall anser tingsrätten att det är utrett att det har gått till så som åklagaren har gjort gällande, att kvinnan har utdelat flera slag mot mannen, slagit honom med ett paraply och utdelat knivstick mot honom.

Kvinnan togs med av polisen, men två dagar senare, på midsommarafton återkom hon till campingplatsen.

Hotade campinganställd

Kvinnan ska då ha uppträtt störande, och andra campinggäster bad en person i campingplatsens personal, en kvinna bosatt i Vimmerby kommun, att prata med kvinnan.

En konfrontation uppstod och kvinnan informerades om att hon inte fick vara kvar på campingen. Under tiden den anställde på campingen pratade med polisen i högtalartelefonen slängde sig kvinnan fram emot henne och höll sina händer som för att ta strypgrepp på den anställde. Samtidigt hotade kvinnan att döda den anställde, vilket polisen hörde via högtalartelefonen, och begav sig till platsen.

Den misstänkta kvinnan har erkänt att hon ska ha gjort en ”stryprörelse” och sagt ”jag ska strypa dig”. Enligt kvinnan var det inte meningen, utan ”bara kom ut”, och hon förklarar sin aggressivitet vid tillfället med att hon gick på en hög dos kortison.

Även för denna åtalspunkt fälls kvinnan av Kalmar tingsrätt.

Villkorlig dom, böter och skadestånd

Totalt döms kvinnan för misshandel i två fall och ett olaga hot.

Rätten skriver i sin dom att man ser allvarligt på kvinnans gärningar mot maken då tillhygge har använts och att det har skett mot en närstående i miljöer där denne ska kunna känna sig trygg.

Man tar dock hänsyn till kvinnans ålder, att hon inte finns i belastningsregistret sedan tidigare samt att mannens skador blev relativt lindriga.

Då samhällstjänst inte är görbar i och med kvinnans ålder och rådande pandemiläge valde tingsrätten att utdöma villkorlig dom samt 80 dagsböter om 50 kronor.

Kvinnan ska också betala skadestånd till den campinganställde med 5 000 kronor.

Annons:

Micael Rundberg micael.rundberg@dagensvimmerby.se

Annons:

Annons: