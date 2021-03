JUST NU: VIMMERBYBO HÄKTAS FÖR GROVA BROTT

Den Vimmerbybo i 25-årsåldern som begärdes häktad på torsdagen för grova brott i Hultsfred har häktats. Det bekräftar tingsrätten.

Annons:

Vimmerbybon, som har ett digert brottsregister, begärdes häktad på torsdagsmorgonen. Häktningsförhandling hölls redan under torsdagsförmiddagen.

Mannen häktades också under eftermiddagen på sannolika skäl misstänkt för två fall av grovt olaga hot och grovt hemfridsbrott.

Mannen greps under måndagen på en adress i Hultsfreds kommun. Han ska då, under helgen, tagit sig in två kvinnors bostäder i Hultsfred och hotat dem med ett tillhygge. Mannen ska också i meddelanden till den yngre kvinnan, som är i 20-årsåldern och som mannen tidigare har haft ett förhållande med, ha hotat döda henne och hennes familj.

Vi har sökt åklagaren för ytterligare kommentarer.

HÄR kan du läsa mer.

Annons:

Simon Henriksson simon.henriksson@dagensvimmerby.se 076 815 45 71

Annons:

Annons: