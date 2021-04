UNG MAN TILL SJUKHUS EFTER GROV MISSHANDEL – TVÅ PERSONER GRIPNA

En ung man har blivit misshandlad och förd till sjukhus efter en händelse på Storgatan i Hultsfred i dag. Två personer är gripna och misstänks för grov misshandel.

Annons:

Det var strax efter 12.30 på måndagen som polis och ambulans larmades till Storgatan i centrala Hultsfred med anledning av att förbipasserande anträffat en ung man skadad utomhus. Den unge mannen är förd till sjukhus med ambulans.

Polis har varit på plats och hållit förhör med eventuella vittnen till händelsen, som utreds som en grov misshandel. Två personer, okänt vad det är för kön och ålder, har gripits misstänkta för grov misshandel.

– Han är på sjukhus och vårdas för sina skador. Vi har varit på sjukhus för att hålla förhör med honom. Vi hae varit på platsen där den anträffades. Vi har hållit förhör med vittnen. Det rubriceras som grov misshandel och två är gripna.

Har det använts någon form av tillhygge i och med att det rubriceras som grov misshandel?

– Jag kan inte gå närmare in på exakt hur det har gått till. Vi ska hålla förhör med alla inblandade. Vi har en del andra utredningsåtgärder innan vi kan få en bättre bild av vad det är som har hänt.

Varför blir det grov misshandel?

– Det är en sådan sak som jag inte kan gå in närmare på utan att gå in på detaljer. Det har varit våld som polisen bedömer som grov misshandel just nu.

Vad kan du säga som kön och ålder på de misstänkta personerna?

– Inget i nuläget. Det kan bli möjligt senare. Om det finns mer att lämna så kommer vi göra uppdateringar på vår hemsida under eftermiddagen/kvällen.

Vad ligger bakom händelsen?

– Det är det vi håller på och utreder nu. Vi är i ett läge där vi ska hålla fler förhör och göra andra åtgärder innan vi kan få en bättre bild.

Kan du säga något om mannens skadeläge?

– Nej, det kan jag inte. Vi har varit på plats och hållit förhör med den drabbade, men jag hänvisar frågan till sjukvården som får bedöma skadan.

Texten uppdateras.

Annons:

Ossian Mathiasson ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se 0703787116

Annons:

Annons: