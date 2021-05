Foto: Genrebild

JUST NU: KRASCHADE I CENTRALA HULTSFRED - SMET FRÅN PLATSEN

En bilist körde på lördagsmorgonen in i en stolpe i centrala Hultsfred. Under tiden inringaren pratade med SOS Alarm hoppade föraren in i bilen och drog från platsen. Polisen har nu tagit över ärendet.

Det var vid klockan 09 på lördagsmorgonen som SOS Alarm skickade ut ett larm om att en trafikolycka hade inträffat i centrala Hultsfred.

När räddningstjänsten kom till platsen fanns det dock ingen bil kvar där.

– Det var en privatperson som hade sett olyckan, en personbil som körde in i en stolpe, som ringde SOS Alarm. Under tiden inringaren pratade med dem så hoppade dock föraren in i bilen och drog från platsen, berättar Fredrik Sääw, räddningschef i beredskap.

Räddningstjänsten har lämnat platsen, och det hela blir nu en polisiär sak. Sannolikt kommer händelsen utredas som en smitningsolycka.

– Inringaren har agerat exemplariskt, då personen både filmade den aktuella bilen, samt noterade registeringsnumret, berättar Fredrik Sääw.

