EXTRA: Planerade att mörda "Kapten Klänning" - beväpnade sig och åkte till Vimmerby

Den 50-årige mannen planerade att mörda den förre länspolismästaren Göran Lindberg, som har avtjänat ett sexårigt fängelsestraff för grov våldtäkt. Mannen beväpnade sig och åkte runt i trakterna runt Vimmerby, där Lindberg bor, och letade efter honom. Nu har hovrätten avkunnat sin dom.

Den 4 december 2020 anlände mannen till Sverige från ett annat nordiskt land. Under några dagar bodde han på hotell i Stockholmstrakten innan han tidigt på morgonen den 7 december åkte till Vimmerby för att leta efter den hästgård som Göran Lindberg äger och bor på.

Göran Lindberg, som blev känd som "Kapten Klänning" under brottsutredningen mot honom, har avtjänat ett sexårigt fängelsestraff för grov våldtäkt.

Efter att ha åkt runt i Vimmerby utan att hitta Göran Lindberg åkte mannen tillbaka till Stockholm.

Vapen, kartor och en dator

Den 8 december lade han in sig på S:t Görans sjukhus. En läkare beslutade den 10 december att ringa till polisen med anledning av vad mannen uppgett.

I mannens bil hittade polisen bland annat knivar samt en strumpa med ett hårt föremål i och ände med tejpat handtag (en så kallad "dagg"). I mannens dator hittades bland annat uppgifter om olika personer som enligt polisen misstänkts eller dömts för sexualbrott samt kartor till var vissa av dessa personer bor.

Under förhör har mannen själv uppgett att Morakniven borde egentligen ha legat i hans verktygslåda och inte i mittkonsolen på bilen. Daggen var för självförsvar ifall han sov i bilen. Köksknivarna var för matlagning. Sammanställningen av adressuppgifter och kartor var en kartläggning av pedofiler i Sverige.

"En seriemördares bekännelser"

I mannens dator hittades många andra saker som tingsrätten ser som stark bevisning för att mannens mordplaner var verkliga. Bland annat kunde man konstatera att mannen googlat bland annat "bästa sättet att döda nån flashback", "mord med kniv flashback", "how to kill with a knife" och ”hur sköra är revben”.

Åklagaren åberopade också ett dokument rubricerat ”En seriemördares bekännelse” som hade skapats på mannen dator den 3 november 2020.

"Pedofilerna ska dö"

I det dokumentet skriver mannen bland annat följande:

”Dags att städa upp i pedofilträsket. Pedofilerna ska dö en efter en, gärna så smärtsamt som möjligt. När ni läser detta brev så sitter jag antagligen bakom lås och bom. Jag erkänner mig skyldig till en massa mord på dömda pedofiler, eller pedofiler som blivit frisläppta.

Detta gör mig antagligen till Sveriges genom tidernas största seriemördare. Jag känner ingen skuld för vad jag gjort, tycker tvärtom att dom jävlarna förtjänade döden för vad dom gjort mot barn och kvinnor.”

Mannen ska också ha skickat ett brev till polisens utredare där han erkänner sig skyldig till två förberedelse av mord på Anders Eklund (Englas mördare) och Göran Lindberg.

Fastslog tingsrättens dom

Mannen har nekat till brott. Han menade att resan till Vimmerby enbart gjordes i syfte för att se efter vad som skedde på den hästgård som Göran Lindberg bedriver. Vad som skulle ha skett om han hade stött på Lindberg vet han inte.

En rättspsykiatrisk undersökning visade att mannen inte har begått den åtalade gärningen under påverkan av allvarlig psykisk störning.

I april dömde Stockholms tingsrätt mannen till 3 år och 6 månaders fängelse för förberedelse till mord på Göran Lindberg.

Mannen överklagade till Svea hovrätt och yrkade att åtalet skulle ogillas i sin helhet. På tisdagen kom dock Svea hovrätt med sin dom, och där fastställer man tingsrättens tidigare dom.

Micael Rundberg micael.rundberg@dagensvimmerby.se

