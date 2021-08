Drottning Silvia och Kung Carl XVI Gustaf besökte Domkyrkan. Foto: Anders Blank

Kungaparet avslutade länsbesöket i Kalmar

Intensivt dag när kungaparet besökte Kalmar län. Tanken med deras närvaro var att se hur länet hanterat pandemin och hur man förbereda sig för ett normaltillstånd.

Lite efter utsatt tid kom kungaparet med sitt entourage i det finaste fordon som finns hos Bergkvarabuss. Den parkerade på Stortorget och sedan välkomnades Kungen och Drottningen av kontraktsprosten Peter Wänehag. Väl inne i kyrkan fick de höra Wänehag berätta hur kyrkan arbetat med pandemin om hur det var att ställa in påskfirandet i kyrkan förra året och hur de med glädjetårar kunde öppna gudstjänsterna igen den 6 juni i år. Det var slutet på en ganska intensiv länsresa. Syftet har varit att besöka all 21 länen för att bilda sig en uppfattning om hur landet har klarat pandemin. De började på äldreboendet Solhem i Mönsterås och en träff med representanter från region Kalmar om arbetet med på intensivvårdsavdelningar och vid vaccinationscentralerna. Därefter en kort tur till Oskarshamn med besök hos Nova utbildning och besök hos IK Oskarshamn där klubben fick presentera sin verksamhet och hur man anpassat verksamhet under pandemin. Här träffade kungaparet också näringslivsrepresentanter, Vimmerby representerades av utvecklingschefen Thomas Svärd och Inzile AB från Västervik. Hela syftet med besöket har varit budskapet att landet nu måste stå enade för att ta lärdom om pandemins effekter och att blicka framåt för att successivt återgå till ett normalläge. Kungaparets egna initiativ att besöka Domkyrkan Det var kungaparets egna initiativ att avsluta besöket i Kalmar län med en betraktelse i Kalmar Domkyrka. De utlovade frågorna från pressen uteblev, istället fick landshövding Peter Sandwall berätta om kungaparets upplevelse. – Det här är deras hemmalän och de är väl insatta i vilka förutsättningar som finns här, säger han. Det som kanske sticker ut i Kalmar län är våra förmåga att samarbeta mellan olika instanser. Men också vår påhittighet och kompetensen att snabbt ställa om verksamheter. Han menar att det har varit en lyckad dag. – Ja, vi har lyckats täcka in de flesta delarna, föreningsliv, kultur, näringsliv, sjukvård och skola. Det är fins av vår statschef att kommer till oss för att se hur vi hanterat pandemin.

