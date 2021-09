Var tredje svensk drack alkohol varannan dag eller oftare under semestern. Foto: MostPhotos

Var tredje drack alkohol varannan dag eller oftare under semestern

Var tredje svensk drack alkohol varannan dag eller oftare under semester. Fler än var tionde drack så mycket att de ifrågasatt sina egna alkoholvanor. Det visar en ny undersökning från Kantar Sifo.

Under semestern på sommaren dricker svenskarna mer alkohol än under övriga tider på året. I år var inget undantag. Var tredje svensk, 33 procent, har i en ny undersökning uppgett att de drack alkohol tre till fyra dagar i veckan eller oftare under semestern.

Hela 13 procent har druckit så mycket alkohol att de börjat ifrågasätta sina egna alkoholvanor. Lika många uppger att de har påverkats negativt av andras alkoholkonsumtion under semestern.

– Vi vet att sommar och semester leder till en ökad alkoholkonsumtion för många. När hösten kommer är det lätt att våra semestervanor följer med oss in i vardagen. De flesta klarar av att minska sin alkoholkonsumtion igen efter semestern men inte alla vilket kan leda till problem, både på kort och lång sikt, säger Karin Hagman, vd på IQ, i ett pressmeddelande.

Hälften drack alkohol oftare under semestern än vad de gör i vanliga fall.

– Det är inte alltid som alkohol bidrar till att göra semestern härligare, något som vår undersökning också visar. Därför är det viktigt att reflektera över sina egna alkoholvanor och hur de påverkar mig själv och personer i min omgivning, säger Karin Hagman.

Simon Henriksson simon.henriksson@dagensvimmerby.se 076 815 45 71

