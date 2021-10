Tidig och snabb smittspridning av RS-viruset – så är läget i länet

Hur ser RS-spridningen ut i länet nu?

– Jämfört med tidigare två säsonger så är det mycket RS-virus just nu. Vi får rapporter om att det är högt tryck på våra barnkliniker och behovet av vård är stort, säger Staffan Sylvan, ställföreträdande smittskyddsläkare i Kalmar län.

Vad beror den högre smittspridningen på?

– Under tiden som covid19 florerade så trycktes RS-säsongen ned och vi hade väldigt få fall. Men nu när covid är mer under kontroll genom vaccinationer så har vi fått en tidig och snabb smittspridning bland de yngsta barnen.

Vad kan man göra för att undvika att de yngre barnen smittas?

– Framförallt verkar det som att de tidigare restriktionerna mot covid19, alltså att hålla avstånd och tvätta händerna hade effekt på spridningen av RS-viruset också. Får man in det i familjer med äldre syskon så bör man vara försiktig med att låta äldre syskon umgås med yngre syskon, framförallt de under ett år. Symtomen är förkylningssymtom med snuva och hosta och feber. Alla barn råkar förr eller senare ut för det och man räknar med att i treårsåldern har alla gått igenom infektionen och har en viss immunitet. Man kan dock insjukna flera gånger och det beror förmodligen på att det finns olika typer, a- och b-typ av RS-viruset. Generellt gäller det att följa samma råd som tidigare under pandemin. Hålla avstånd, tvätta händerna, undvika större folksamlingar.

”Trenden fortsätter”

Läget på barnakuten och barnkliniken i Kalmar är inget undantag. Petra Horstra, enhetschef på barnkliniken kommenterar läget:

– Vi har under september månad fler besök på barnakuten av barn med luftvägssymtom än vi brukar ha under denna månad. Den trenden fortsätter även nu under oktober. Under gångna veckan har vi behövt erbjuda inneliggande vård till ett flertal barn med RS-virusinfektion.

Hur ser prognosen ut? Kan situationen komma att förvärras ytterligare?

– Utifrån nationell data förväntar vi oss att söktrycket och behovet av inneliggande vård kommer att öka mer även i Kalmar, svarar Petra Horstra.