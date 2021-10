Ambulansflyget kommer att få vården att lyfta

Från väntetider på ambulansflyg på upp till 18 timmar till istället 30 minuter. Enligt regionen finns det bara fördelar med ett eget ambulansflyg. Som det är i dag så hyr man in privatplan efter behov. Nu kommer regionerna istället äga planen. Under måndagen så landade ett av planen i Kalmar. Modellen heter PC-24 och har plats för upp till tre bårar. Flygplanen kommer att utgå från Arlanda, Landvetter och Umeå. I november startar verksamheten i norra Sverige i april i södra. Karbinen som en intensivvårdssal Tittar man in i kabinen så ser man att den är rätt strippad. Men det är meningen. Det finns fem fasta säten, en bår men i övrigt är det tomt. Tanken är att behovet som styr vilken utrustning som ska finnas på plats. Den kan liknas vid en intensivvårdssal. – Det här är resultatet efter många års slit, säger regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S). Det här är otroligt viktigt för våra invånare, det säkerställer vården. Även socialminister Lena Hallengren (S) var på plats. – Det här är ytterligare ett bevis på hur bra sjukvård vi har, säger hon. Rent organisatoriskt så ägs de sex planen av ett kommunalförbund, Svenskt ambulansflyg, som ägs gemensamt av regionerna. Det är gynnsamt, om inte annat ekonomiskt. För regionen är det betydligt billigare än vad en ambulans kostar. – Det här är oerhört viktigt för vår region och borgar för en mer jämlik vård, säger Malin Sjölander (M) vice ordförande i regionstyrelsen men sitter också med i styrelsen för Svenskt ambulansflyg. Det här är en sekundär transport. Det omedelbara, akuta skeendet tas omhand av ambulans eller helikopter. Det finns tankar på att även använda flyget vid olyckor men där är man ännu inte riktigt ännu. Patrik Bruzell är en av piloterna på ambulansflyg. Han har lång erfarenhet av att flyga, har kört reguljära turer som charterflighter. – Det känns otroligt inspirerande, det är skönt att få göra en samhällelig insats, säger han. Kommer du anpassa din flygning efter patienterna? – Ja. Kör vi en patient med exempelvis hjärnskakning så kommer jag försöka bromsa lite försiktigare men också ta hänsyn till hur jag girar planet vid start. Det kommer att vara dygnetrunt-bemanning på planen. En sjuksköterska per plan kommer alltid att vara standby och två piloter. Piloterna får utbildning för att kunna assistera sjuksystern vid behov.