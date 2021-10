Kraftig ökning av antalet gästnätter i Vimmerby kommun under 2021

Under en stor del av turistsäsongen 2021 var det fortfarande omfattande pandemirestriktioner i landet, och mot bakgrund av det är Piroska Kallay på Vimmerby turistbyrå nöjd med de siffror som nu har presenterats.

Totalt uppvisar Vimmerby 165 312 gästnätter under de första åtta månaderna 2021. Betydligt fler än de 68 096 som registrerades under samma period under pandemiåret 2020, men fortfarande långt bakom rekordåret 2019 då 258 344 gästnätter noterades under januari till augusti.

"Hoppas på bra ökning nästa år"

– Sett till restriktionerna och att utlandsmarknaden minskade drastiskt under 2021 (från vanligtvis 13-16 %, till omkring 5 %) så är det ändå ganska bra. Men vi vill inte ha den här siffran nästa år. Då ska vi helst över 255 000 igen och att besökarna sprider ut sig och förlänger säsongen, säger Piroska och skrattar.

– Vi hoppas på en bra ökning till nästa år – trots rådande pandemi. Vi har våren, maj, juni och halva augusti att öka på jämfört med i år, säger Piroska Kallay.

Förlänga säsongen

Att förlänga säsongen till att starta tidigare på våren och sluta senare på hösten är något som flera personer verksamma inom turistbranschen i kommunen uttalat har strävat efter under många år.

– Att bara kunna stretcha den några dagar vore bra. Att semestra innan midsommar ger ofta en bättre upplevelse med samma utbud och program samt mindre trängsel, säger Piroska Kallay.

Och trots att hela juli och halva augusti var fullbokad i Vimmerby i år, så finns det möjlighet att öka även där.

– Flera av boendena har inte haft lika många bäddar i sina rum som tidigare. Vi har exempelvis hotell som inte har bäddat upp dubbelrum till familjerum, helt enkelt eftersom det inte har behövts.