Man åtalas efter att ha skickat snoppbild till artisten Ida Gratte

Under fredagen kom åtalet mot en man 30-årsåldern som misstänks för sexuellt ofredande. Detta efter att han skickat bild och filmer på sitt könsorgan till Ida Gratte.

Dagens Kalmar träffade henne strax efter åtalet offentliggjordes.

– Vad säger du? Äntligen. Det är bra att åklagare tar det här på allvar. Inte för min skull, utan mest för andra och för att killar ska veta att det inte är okej, säger hon.

Agerat mot oönskade snoppbilder

Hon har fört ett eget litet krig mot män som skickar oönskade snoppbilder.

– Ja, det var efter en låttext som jag fick en invasion av dick-pics, säger hon.

Det var 2017 som hon skrev en låt med textraden “I don''''t want a dick pic or a freaking nude, what are You doing it for, no one will like You more”. Efter det så blev hon fullkomligt bombarderade med bilder på könsorgan från olika killar.

– Jag sparade allt i en mapp som jag gav till polisen. Men det var anonyma konton så anmälningarna lades ner omedelbart.

Hur många?

– Åh, jag minns inte med 50-100 stycken. Jag tycker inte att tjejer ska behöva utsättas för det här. Det är därför jag anmäler.

Den här gången, i mitten på maj, så var det en person som hon kände och det var inga problem att spåra honom.

– Jag vill inte honom något illa, jag vill inte ha något skadestånd, jag vill egentligen inte heller att myndigheter ska ödsla resurser på att utreda det här. Men jag vill också markera att detta är inte okej, säger hon.