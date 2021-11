Biblioteket uppmärksammar läslovet med författarbesök

Bibliotekschef Thomas C Ericsson med några av Pia Hagmars böcker i famnen. Foto: Henrik Nestor

– Vi försöker ha lite aktiviteter kopplade till barn och unga under det här lovet, berättar Thomas C Ericsson, chef på Vimmerby bibliotek. Vi har haft författarbesök vid flera tillfällen genom åren och det brukar vara uppskattat. I somras hade ett femtiotal personer bokat in sig när Katarina Genar skulle komma på besök, så vi får väl se hur många det blir på den här läslovsaktiviteten.

Författaren som besöker biblioteket den här gången är Pia Hagmar, kanske mest känd för romanseriern Dalslandsdeckarna. Hagmar har även skrivit många hästböcker och hennes senaste bok Flykten tillhör genren historiska berättelser.

Uppmärksammar ni läslovet på något annat sätt?

– Vi lägger lite boktips på våra sociala medier, riktat mot både barn och vuxna.