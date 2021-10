Kommunens udda tips för att hålla grävlingarna borta – markera revir med urin

De två kommunerna har listat sina bästa tips och råd för de som har problem med grävlingar i trädgården och vill bli av med dem.

Ett av sex tips är att markera revir med urin vid tomtgränsen som gör att grävlingen förstår att det berörda området är upptaget.

Tips nummer två handlar om att göra oljud då grävlingarna anses vara störningskänsliga och ogilla ljud. Det finns olika produkter med ultraljud och resonansljud som kan skrämma bort grävlingar, enligt kommunerna.

Att stöka till i trädgården och flytta runt saker är det tredje tipset i ordningen. Anledningen är att grävlingar uppskattar ordning och reda.

Ägarens ansvar att vidta åtgärder

På grund av att grävlingar hittar lämpliga ingångar under ett hus finns tipset med om att sätta igen ordentligt runt husgrunden. De två sista tipsen består av att lägga ut blodmjöl och plocka upp fallfrukt.

Kommunen meddelar att de kan ge tips och råd på hur människor kan bli av med grävlingar, men det är fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder.

”Om du har ett gryt i din trädgård kan vi i enstaka fall hjälpa till att fånga in grävlingen med en fälla. För att vi ska placera ut en fälla måste det finnas risk för att husgrunden blir förstörd. Du måste också vidta permanenta åtgärder för att förhindra att nya grävlingar kan komma in under huset igen”, skriver de två kommunerna på sin hemsida.