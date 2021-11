Tillfällig lösning på plats – så mycket kostar det per timme

Anna Erlandsson Karlsson har varit admministrativ- och kommunikationschef i Vimmerby kommun. I somras blev det klart att hon lämnar för en tjänst i Västerviks kommun.

Efter hennes besked inledde kommunen rekryteringsarbetet och då var det en kommunikationschef man sökte.

– Det är ingen nyinrättad tjänst, så det kommer alltså inte tillföras ytterligare en chefstjänst på kommunen. Däremot har den här tjänsten utvecklats under flera år och det har varit lite svårt att fånga in en titel till den. Nu när vi tog ett omtag och riktade in oss på att titta in i framtiden, såg vi att det alltmer handlar om kommunikation i den här tjänsten – både internt, externt och i ledarskapet, berättade kommundirektör Carolina Leijonram.

Rekryteringsprocessen pågår fortfarande, men i väntan på en permanent lösning har kommunen hittat en interimlösning. Konsulten Staffan Lindvall är interimchef och uppdraget är på cirka sex månader med start i oktober.

"Interimchefen behöver finnas på plats i kommunens lokaler i Vimmerby. Tidsåtgången för tjänsten är flexibel, men beräknas till en början uppgå till 75-80 procent. Uppdraget innebär ett direkt ledarskap för kansli, kommunikation, överförmynderi, vaktmästeri och en projektchef för verksamheterna bibliotek, projektet med ett kontaktcenter, museet - Näktergalen, regionala uppdraget med litteraturnod och litteratursamordnaren, totalt 28 medarbetare. Interimchefen ska leda arbetet på enheten. Denne ska tillsammans med Ekonomichef och HR chef utveckla stabsfunktionerna. Interimchefen rapporterar direkt till Kommundirektören. I uppdraget ingår att tillsammans med projektchefen och bibliotekschefen driva projektet och byggnationen för kommunens kontaktcenter i stadshuset", skriver kommundirektören Carolina Leijonram i ett mejl.

Kostar 650 000 kronor

Det är Kunskapsbolaget som tilldelats uppdraget och Staffan Lindvall finns på plats i kommunen. Kostnaden för konsulten ligger på 845 kronor i timmen. En uppskattning är att slutnotan för kommunen kan landa på knappt 650 000 kronor om det i slutändan handlar om sex månader och 80-procentig tjänstgöringsgrad.

"Hur länge Staffan Lindvall kommer att behövas på Vimmerby kommun är svårt att uttala sig om", skriver Leijonram.

Det beror på om Vimmerby kommun finner en kandidat man vill erbjuda tjänsten och om den kandidaten i sådana fall väljer det här jobbet. Då handlar det också om uppsägningstiden för denne på sitt nuvarande uppdrag.

– Rekryteringen är igång och tid är svårt att spekulera om. Det beror på vem vi önskar rekrytera och hur dennes situation ser ut, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll i en kommentar.