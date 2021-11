If tipsar – så undviker du vinterrelaterade trafikolyckor

If radar upp många saker som bilister måste tänka på för att kunna köra tryggt i vinter. Foto: MostPhotos

If skadeförsäkring höjer ett varningens finger till alla bilister nu i vinter. Under de senaste fem åren har de fått in 8 000 trafikskador innehållande människa och fordon och 8 360 vagnskador innehållande ett skadat fordon, som varit vinterrelaterade.

Bara genom att ha ett ordentligt avstånd mellan sig själv och bilen framför kan man förhindra en krock. På de hala och snöiga vintervägarna är det svårt att kunna bromsa som planerat. Chanserna att få stopp på de sliriga vägarna kan dock öka med vinterdäcken på. Allra viktigast är att ha koll på vägen och underlaget man kör på.

Både farligt och dyrt

Det är inte bara farligt utan också dyrt att inte ha koll på vad som gäller vid bilkörning i vinter. Att ha snö på taket eller fuskskrapade rutor kan leda till 1 500 kronor böter för vårdslös körning. Att inte kunna se vägen ordentligt kan vara livsfarligt och är därför olagligt.

Något som många inte tänker på men som alla bör göra, är att titta till sitt bilbatteri. Det för att inte behöva ringa ut assistans i en hal backe eller när bilen fastnat i en snödriva för att motorn lagt av. Se till att vårda batteriet också genom att köra regelbundet, låta det ladda och använda rätt sorts olja.

Mer självklara saker tåls också att lyftas igen. Se till att alltid ha dina lysen på, var noga med att alltid använda bälte, kontrollera dig själv och din bil för att köra säkert i vinter.

Alice Enwall

Prao