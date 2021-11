Gymnasiet höll öppet hus för niondeklassare – ”Kul att få se lite hur det är”

Gymnasievalet stundar, och för att underlätta valet för osäkra niondeklassare bjöd Vimmerby gymnasium in till öppet hus under onsdagskvällen. Representanter från alla program fanns på plats, och blivande elever fick gå runt och försöka bilda sig en uppfattning om programmen och hur det är att studera vid skolan. – Vi vill ju få in dem på rätt program, säger rektor Anna-Kristina Mäkitalo.

I februari är det dags för niondeklassare att söka in till gymnasiet. Att välja program är inte alltid lätt, så under onsdagskvällen bjöd Vimmerby gymnasium in till öppet hus för alla niondeklassare från trakten. Representanter från alla program fanns på plats under kvällen för att visa runt intresserade blivande elever och berätta om utbildningarna. Upplägget med en kväll med öppet hus var nytt.

– Vi har kört flera kvällar innan, men nu kör vi alla program på en kväll. Eleverna, eller niondeklassarna, får komma på drop in. De får en karta och får gå runt och kika på alla programmen. Det är jätteroligt att få visa eleverna. Vi vill ju få in dem på rätt program. Det är bäst för dem och bäst för oss, säger Anna-Kristina Mäkitalo, rektor.

Vilka program är niondeklassarna mest intresserade av?

– Det är för tidigt på kvällen för att säga vilka program som är mest populära, men det är klart att samhällsprogrammet alltid är populärt, men även natur- och teknikprogrammen.

Kreativt skrivande och skapande – ny profil

Utökat program – kreativt skrivande och skapande är en ny profil för läsåret. Utanför klassrummen där kurserna i programmet hålls står eleverna Oliver Genfors och Kevin Johansson som går första året tillsammans med sin lärare Terese Thörn och väntar på att få informera niondeklassare om utbildningen.

– Jag tycker mycket om att skriva, och här får jag möjlighet att göra det på skoltid, säger Kevin Johansson.

Oliver Genfors flikar in:

– Jag har personligen varit väldigt intresserad av film, och här får man se det utifrån ett annat perspektiv.

När Dagens Vimmerby pratar med killarna har inte så många niondeklassare kommit till montern än, men de hoppas få berätta om upplägget på utbildningen för intresserade under kvällen.

”Bra att få exempel på vad som händer”

Niondeklassaren Milton Strömmert går på Albäcksskolan i Hultsfred och han är redan säker på sitt gymnasieval.

– Jag vill veta lite mera om teknikprogrammet. Det är bara teknik jag är intresserad av. Det är kul att få se lite hur det är.

Tessa Svensson, Jonna Söderberg och Samanta Karlsson går i nian på Vimarskolan i Vimmerby. De vet inte än vad de ska välja för program.

– Vi är här för att få veta lite mer vad man ska välja. Man får lite mer uppsikt över hur det ser ut.

– Det är bra att få kolla lite på alla program och få exempel på vad som händer.