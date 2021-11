Fotoutställning om barns rätt att få höras – Vimarskolans klass 4c ställer ut

Det händer mycket i kommunen den här veckan. Både Astrid-veckan och Demokrativecka firas runt om i kommunens verksamheter, och som en del i båda veckorna ställer Vimarskolans klass 4 c ut fotografier kopplade till barnkonventionens artikel 12. Under måndagseftermiddagen satte projektledarna Moa Eskilsson från Fabriken, och Josefine Antonsson från Kulturskolan upp bilderna på skärmarna som står framför Stadshusets entré, och utställningen kommer att kunna beskådas under hela veckan.

Tolkar barnkonventionens tolfe artikel

Klassen har arbetet med fotoprojektet under hösten, och det har genomförts som ett samarbete mellan Kulturskolan och Vimmerby kommun. Mediapedagog Josefine Antonsson har under hösten arbetat med eleverna.

– Jag har träffat eleverna fyra gånger och så har vi pratat om barnkonventionen, och framför allt artikel 12 – att barn har rätt att uttrycka sig och att deras röster ska få höras, säger Josefine Antonsson.

Eleverna har sedan fått lära sig om fotografi och att berätta med bilder, för att därefter koppla det till barnkonventionens tolfte artikel och tolka den med egna bilder.

– De har fått ta bilder där de antingen känner sig lyssnade på, eller inte. Och så har de fått skriva lite till sina bilder, meningar som har med det här att göra.

Barn har laglig rätt att uttrycka sina åsikter

Moa Eskilsson arbetar på Fabriken och är vikarierande ungdomssamordnare i kommunen.

– Vi är nod för barn- och ungdomsdemokrati i länet nu, under demokratistugans besök. Då pratar vi om vad man kan göra och vad vi behöver synliggöra. Ofta glömmer vi barns perspektiv, och väntar på att de ska få bli 18 och få rösta – då blir du en fullvärdig medborgare. Nu när barnkonventionen är lag så har barn laglig rätt att uttrycka sina åsikter.

Den som vill se fotoutställningen kan ta vägen förbi Vimmerby Stadshus i veckan och kika på byggskärmarna framför entrén.

– Här kan man gå förbi och slänga ett öga. Det fanns ju redan skärmar som var redo att användas, säger Moa Eskilsson.