Snökanon på ingång - "Lokalt kan det bli mycket snö"

Det kan komma mycket snö i södra delarna av Västerviks kommun när en snökanon drar in över Kalmar län idag.

Det kommer att komma in en snöoväder mot Kalmar län under dagen och morgondagen. Ovädret har byggts upp från Finska viken och när det når land släpper den lokalt mycket nederbörd. På vintern kallas det för snökanon.

En snökanon byggs upp över Östersjön, från Finska viken ner mot Kalmar län. Det kan komma mycket nederbörd på en sporadisk plats under måndagen och tisdagen, när varm luft från havet sugs upp av ovädret som släpper ner snö när det når land. Var de mesta mängden snö kommer att falla är osäkert.

- Den börjar dra in över östra Småland under förmiddagen. Just nu ser det ut att Kalmar län kommer att drabbas, säger Max Schildt.

Ovädert ser ut att ha en bana från södra delarna av Västerviks kommun och söder ut.

- Främst Gotland och Öland förväntas få en hel del snö, säger Max Schildt.

Hur mycket snömängd som kommer att falla är oklart.

- Lokalt kan det komma mycket snö. Det är som ett kraftigt regnoväder som drar in från havet under sommaren. Det kan komma stora mängder på en liten yta, säger Max Schildt.

Mer snö till helgen

Under fredag och lördag förväntas det komma in ett snöoväder västerifrån och ge cirika 15 millimeter nederbörd.

- Vi rapporterar alltid i smält form så det kan komma några centimeter snö, främst under fredagen i Västervik, säger Max Schildt.