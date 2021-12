Bostadsrättspriserna i Kalmar län sjunker

Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings vd Marcus Svanberg, kommenterar i ett pressmeddelande prisutvecklingen på bostäder, som Svensk mäklarstatistik redovisade under onsdagen. Här ger han även tips till köpare och säljare av bostäder samt kommenterar hur bostadsmaknaden kan stöttas av regeringen.



– Även om det fortfarande råder störst fördel för säljarna på bostadsmarknaden ser vi nu ett lugnare tempo i många budgivningar. Samtidigt är intresset för lägenheter i storstäderna och på studieorterna stort inför det nya året och vårterminens start – där förväntar vi oss att priserna fortsätter att stiga framöver, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.



I Kalmar län har bostadsrättspriserna sjunkit med 6 procent de senaste tre månaderna, medan villapriserna visat på en uppgång med 1 procent. Under samma period har priset för bostadsrätter ökat med 1 procent och villapriserna sjunkit med 1 procent i riket som helhet.



– Att det görs många bostadsaffärer beror nu mer på ett stort flyttbehov snarare än de pandemieffekter vi sett tidigare. Så länge svenskarna ser ljust på framtiden kommer många vilja byta bostad, men om oron för en ny pandemivåg växer finns risk att mångas flyttplaner läggs på is, säger Marcus Svanberg.



Det senaste året har priserna på bostadsrätter i Kalmar län stigit med 14 procent, medan villapriserna stigit med 16 procent. I riket som helhet är motsvarande siffror en uppgång på 6 procent för bostadsrättspriserna och en ökning med 14 procent för villapriserna. Fritidshuspriserna i Kalmar län har stigit med 19 procent på årsbasis, att jämföra med 20 procents ökning i landet.



– Unga och ensamstående drabbas hårdast av höga bostadspriser och kommande räntehöjningar. Vi hoppas att bostadsminister Johan Danielsson (S) och den nya regeringen använder sina nio månader vid makten till att presentera och genomföra konkreta åtgärder för att lösa bostadsbristen. Omformulerade amorteringskrav och kontantinsatsregler som tar hänsyn till bostadsköparens ekonomiska förutsättningar är förslag som skulle göra stor skillnad för många, säger Marcus Svanberg.



Tre tips – så gör du en trygg bostadsaffär:



1. Köp och sälj vid samma tidpunkt

Bostadspriserna har under det senaste året stigit kraftigt i stora delar av landet. Men så länge du säljer och köper vid ungefär samma tidpunkt har tillfälliga upp- eller nedgångar i pris mindre betydelse.



2. Se över din boendeekonomi

Om du har små marginaler i boendeekonomin – planera ditt bostadsköp utifrån hur stigande räntor och en förändrad inkomst skulle kunna påverka dig.



3. Sälj först

Om du ändå känner dig osäker – sälj din bostad innan du köper en ny. Då vet du utgångsläget inför ditt köp och kan enklare räkna på vilken månadskostnad du känner dig bekväm med.