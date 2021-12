EFTER MORGANS TRAGISKA DÖD: SÅ GÅR FAMILJEN OCH FÖRETAGET VIDARE

Vimmerbyföretagaren Morgan Frejd föddes 1969. Samma år drog Sölve Linderson i gång sin verksamhet i Hultsfred – ett betongföretag som bland annat tillverkade rör, brunnar, plattor och kantsten, och som hade sina rötter i Sölves pappas företag HTH, Hults Tegelbruk i Hycklinge, som han köpte 1948.

Så klart visste ingen av dem det då, men Morgan och Sölves vägar skulle komma att korsas senare i livet. Och även gå parallellt.

Hyrdes in som smed

I slutet av 1990-talet lärde Sölve känna Morgan, och hyrde in honom som smed.

– Då hade han varit på Kontrollslakteriet i Hultsfred tillsammans med sin farsa – Mogge var en otroligt duktig smed. När Kontrollslakteriet la ner så körde han egen firma, och det var då vi började samarbeta, berättar Sölve Linderson.

2006 kom Morgan till Sölve för att prata. Då var han ganska trött på sin tillvaro, och ville satsa på något eget.

"Sa till honom att skita i det"

Tillsammans med Sölve, som Morgan genom alla år kallat sin ”mentor”, bestämde han sig för att skippa planerna på att köpa en konkursad smidesverkstad som då fanns till salu i trakten, och som han var lite sugen på.

– På ren svenska sa jag till honom att ”skita i det”, och i stället starta upp en betongverkstad. Marknaden och läget var det rätta, jag hade ritningarna sedan gamla idéer och sa till Mogge att jag skulle hjälpa honom, berättar Sölve Linderson.

De båda satte i gång, och fick med Roine Blixt, ”Sveriges bästa gjutare”, som Sölve Linderson benämner honom, på tåget.

Max fem personer i företaget var tanken

Tanken var att starta ett litet företag och vara max fem personer, så man hade ”full kontroll” på allt man gjorde.

– Mogge registrerade företaget, sedan kom Simon (nuvarande vd:n Widéen) in bara någon månad senare, i april 2006. Vi skulle bygga upp industrin själva, och det gjorde vi också, berättar Sölve.

Under tiden som schaktningen planerades hyrde Vimmerby Prefab in sig hos disponenten Ivar Gustafsson i Storebro. I en av hans ”hangarer” gjöt man under en och en halv månad betongpelare till stommen, samt socklar.

Byggts ut i etapper

Under den rekordvarma sommaren fick man upp stomme, takstolar och plåttak på tomten strax norr om Vimmerby. När hösten och vintern kom var man redo att dra i gång verksamheten – dock utan väggar på byggnaden.

– Det blåste och regnade in på tvären, och kontoret hade vi i en gammal byggbarack den första tiden, minns Simon Widéen.

I dag har den ursprungliga hallen byggts på och förlängts i flera etapper – bland annat med nytt lunchrum, kontor, entré, blandarstation och armeringshall.

– Planen är att vi ska förlänga byggnaden med ytterligare 36 meter. Som tur är har vi köpt på oss gott med mark, och vi har lite plats till, berättar Sölve.

Prefab såg dagens ljus

Lagom till vintern 2006/2007, när det blåste in snö från de gavlar där man ännu inte hunnit få upp något skydd, såg det som i dag är det framgångsrika Vimmerbyföretaget Vimmerby Prefab Betong AB dagens ljus.

– Vi fick i alla fall ihop en hall, och beställningarna började komma in. På 90-talet var det var det låga priser och få affärer i vår bransch, men det släppte under 2000-talet. Priserna gick upp och efterfrågan blev större, så när Mogge startade 2006 liknade det mest en surfingbräda – vi ställde oss på vågen och åkte med. Men så klart handlade det framför allt om att han drev företaget på absolut bästa sätt, berättar Sölve Linderson.

Årets Företagare i Vimmerby

2013 utsåg Företagarna Morgan Frejd till till Årets Företagare i Vimmerby kommun. I dag omsätter Vimmerby Prefab AB årligen omkring 55 miljoner konor och har närmare 40 anställda.

– Jag tänker ofta på det; för 15 år sedan, när Mogge startade firman, sa vi att vi skulle vara fem personer i verksamheten för att ha koll, men i dag är det något helt annat.

Vad är nyckeln till framgången?

– Morgan var en väldigt social person, som hade lätt för att ta folk. Han byggde en kundkrets som kom tillbaka till oss hela tiden. Sedan skapade han ett företag som var lagom litet och lätt att komma i kontakt med. Det blev väldigt personligt med Morgan – det var aldrig några problem, varken för kunder eller för medarbetare, säger Sölve Linderson.

"Båda pappa och min allra bäste vän"

Torsdagskvällen den 29 juli i år drabbades så familjen Frejd av det fullständigt obegripliga.

I samband med förberedelserna inför SM-deltävlingen i drifting, som skulle köras på flygfältet i Hultsfred den kommande helgen, förolyckades Morgan Frejd i en fallolycka när man skulle sätta upp ett tält.

Morgan och sonen Martin, som var först fram på platsen efter att olyckan hade hänt, hade det gemensamma bilintresset, och Morgan var alltid med och hjälpte till när Martin skulle köra.

Martin vill nu själv berätta om sina tankar kring det fruktansvärda – främst i syfte att bearbeta händelsen.

– Det är mycket upp och ner, men nu jobbar jag i stort sett heltid. Det är skönare att vara på jobbet än hemma – där är det svårt. Det är klart att det var jobbigt att komma tillbaka till Prefab den första gången efter det hade hänt, men det är ännu värre att gå hemma med sina tankar.

– Det kommer dagar då jag inte mår så bra. Man tänker ju ganska mycket, så man är trött i huvudet. Pappa och jag umgicks mycket med varandra – vi var i garaget tillsammans och jobbade nära varandra. Han var både pappa och min allra bäste vän, berättar Martin.

Försökte greppa det

Att beskriva hur stor tragedin var för familjen är fullständigt omöjligt, och även utan mening.

Men hur drabbades arbetskamraterna av detta fruktansvärda? Sölve Linderson berättar:

– Vi i ledningsgruppen samlades direkt på fredagen. I sorgen, chocken och detta töcken försökte vi greppa vad det innebar. Det var nästan omöjligt att ta detta personliga till ett yrkesmässigt plan.

Simon Widéen är inne på samma spår:

– Det jag kände, om jag försöker bortse från det rent privata som så klart var det allra värsta, var att man nästan fick panik. Vi försökte bara leva dag för dag för företaget, så att det verkligen gick vidare. Vi hade inte klarat något avbrott. Samtidigt som man levde i det obegripliga som hade hänt, så kunde man ju inte bara ge fan i att jobba. Orderböckerna var fulla fram till april, samtidigt som man rent personligt skulle hantera den katastrof som hänt och som man levde mitt i, säger han.

Hur klarar man att vara professionell i en sådan här situation och gå vidare på det planet?

– Jag vet faktiskt inte. Men vi var ju bara tvungna. Det var bara att sätta sig och ringa, kolla i Morgans mejl, och ta kontakt med kunder och leverantörer. Vi var ju tvungna att berätta vad som hade hänt. Allt var en stor chock och det kändes som man gick i ett gigantiskt vakuum som på något obegripligt sätt var tvunget att hanteras, säger Simon Widéen.

"Tack vare Morgan"

Det har nu gått fyra månader sedan den tragiska olyckan. Livet kommer aldrig bli detsamma för Mogges nära och kära. Livet kommer att gå vidare, men det kommer bli ett annat liv än det var tänkt.

Men hur blir det för Vimmerby Prefab Betong AB?

– Trots allt fungerar företaget väldigt bra. Det är tack vare att Morgan har byggt upp ett otroligt fint företag grundat på ordning och reda, säger Sölve Linderson.

– Det är viktigt – både för oss och för alla på Prefab – att det som har hänt har fått mogna, och att vi nu har kunnat börja prata om det.

Simon Widéen håller med:

– Självklart är det jättesvårt för människor att veta hur man ska hantera andra som är i sorg och i chock. Det är delvis därför vi tycker att det är viktigt att prata öppet nu – både vi och familjen.

Företaget stannar i familjen

Morgans fru Caroline har ända sedan den fruktansvärda händelsen varit glasklar med företagets framtid.

– Prefab, Morgans skötebarn, stannar i familjens ägo, det har aldrig funnits några tvivel kring det. Vi är så tacksamma över att Simon (Widéen) ville axla vd-posten och för allt som alla andra fantastiska medarbetare, som betyder så oerhört mycket, gör.

– Sölve, Morgans mentor och ordförande i styrelsen, har varit och är vår klippa. Både genom historien, men framför allt nu sedan Mogges bortgång. Han har funnits där hela tiden och sett till att varken jag, Martin eller underbara My (Martins flickvän) har behövt tänka på något av det som måste göras kring företaget. Som familj håller vi ihop och bearbetar det här tillsammans – det gör att vi orkar ta oss vidare, säger Caroline Frejd.

Den 26 augusti begravdes Morgan Frejd i Vimmerby kyrka.