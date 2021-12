VARNAR FÖR FALSKA SMS TILL SINA KUNDER I LÄNET

Länförsäkringar Kalmar län varnar för falska sms. "Just nu pågår en så kallad smishing-attack mot våra kunder", skriver man.

Bedragarna utger sig för att vara från Länsförsäkringar och skickar ett falskt sms med uppmaningen att genomföra en säkerhetsuppdatering via en fejkad inloggningssida.

Nu varnar Länsförsäkringar Kalmar län för de falska sms:en.

"Kasta sms:et utan att klicka på några länkar. Vi ber dig aldrig logga in via en länk i sms. Var alltid misstänksam om du får mejl eller sms där du uppmanas att klicka på en länk för att uppdatera information eller liknande. Banker, försäkringsbolag och andra seriösa företag frågar aldrig efter sådant via mejl eller sms", skriver Länsförsäkringar.

Företaget påtalar också att brådskande uppmaningar är ett varningstecken.