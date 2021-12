Barnen kidnappades av mamman – äntligen har Sebastian från Vimmerby fått tillbaka sin son

Tre pappor, fyra söner, och en mamma som gjort allt för att hålla pappor och barn ifrån varandra. Sebastian, Rasmus och Robert har blivit manipulerade, psykiskt nedbrutna och oskyldigt anklagade för brott. Till slut lämnade mamman landet med barnen, och under ett par års tid visste inte Sebastian och Rasmus var deras barn befann sig. Efter många års kamp för sina söner har de äntligen kunnat förenas, och nu börjar en ny vardag för de tre papporna, vars historia mest liknar en lite för spännande thriller.

Sebastian Phillips, som kommer från Vimmerby, sitter hemma i sin lägenhet i Göteborg när vi bestämt träff via datorn. I bakgrunden hörs barnlek och Sebastian ursäktar sig ibland för att gå och hjälpa sonen som är fem år gammal. Det verkar som vilket småbarnshem som helst, men det är en helt ny vardag för far och son som just börjat få lära känna varandra, efter många års kamp för sonen från Sebastians håll.

Så småningom knackar det på dörren i lägenheten, och två pappor till, Rasmus Gullholm och Robert Angelovski, dyker upp på skärmen. Deras gemensamma historia om en mamma som baktalat, ljugit och till slut fört barnen utomlands – allt för att hålla papporna borta från barnen, har äntligen fått ett lyckligt slut. Efter många års kamp är de alla tre nu ”nyblivna” pappor på riktigt, och hjälps åt i vardagen för att få livet med sammanlagt fyra söner att gå ihop.

– Vi har blivit mer som familj skulle jag säga, menar Rasmus och får medhåll från de andra.

Träffade en tjej på Mallorca – ”Kände att det var vi”

Den smått otroliga historien börjar 2015 när Sebastian var på Mallorca för att säsongsarbeta som bartender. Där träffade han en svensk tjej som vi kan kalla för Anna. De inledde en relation, och bara efter en kort tid upptäckte Anna att hon var gravid.

– Det var väldigt tidigt, och vi hade inte varit tillsammans så länge, men vi kände att det var vi, så vi var glada, berättar Sebastian.

Det tog dock inte lång tid innan relationen mellan Sebastian och Anna blev svajig. Efter att ha gjort slut och blivit tillsammans igen, och gjort slut igen började det som skulle prägla livet för Sebastian under kommande år. En dag på jobbet fick han ett samtal från polisen. Anna hade anmält honom för en mängd brott, bland annat misshandel.

Trodde att Anna gjort abort – ”Fick panikångestchock”

Sebastian belades med besöksförbud, och fick under hela återstoden av Annas graviditet inte kontakta henne på något sätt. Trots att Anna fortsätte att anmäla honom för det ena brottet efter det andra lyckades Sebastian motbevisa anklagelserna, och alla anmälningar mot honom lades så småningom ned.

Via gemensamma vänner hade Sebastian snart efter att de första polisanmälningarna gjordes fått veta att Anna kommit fram till att barnet hon väntade inte var Sebastians, och att hon skulle göra abort. Men så kom sensommaren 2016, och på omvägar fick Sebastian ändå höra att Anna fött ett barn.

– Jag fick en panikångestchock och bara grät och grät och grät. Men min magkänsla sa direkt att ”han är min”, säger Sebastian med ett litet leende.

Den övertygelsen har sedan drivit Sebastian i kampen för sin son. Det skulle ta ett och ett halvt år innan ett faderskapstest bevisade att det faktiskt var hans son, och ännu fler år innan de fick träffas för första gången.

”Jag tror att jag råkat ut för samma sak som du.”

Efter en långdragen rättsprocess fick ändå Sebastian 2019 rätt till gemensam vårdnad om sitt barn, men när far och son äntligen skulle få träffas och börja lära känna varandra dök inte Anna upp på de avtalade mötena, och verkade ha gått under jorden med sonen. Det var i den här vevan som Sebastian blev kontaktad av Rasmus.

– Han sa ungefär: ”Hej Sebbe. Jag är Rasmus. Jag tror att jag råkat ut för samma sak som du.”

Rasmus hade under en tid levt tillsammans med Anna, knutit an till Sebastians son, och fått ett ytterligare ett barn med Anna. Under deras tid tillsammans bröt Anna ned Rasmus psykiskt, och genom hot fick hon honom att avsäga sig vårdnaden om deras gemensamma son. Hon hade även fått Rasmus att tro att Sebastian var ute efter dem, och att om han fick chansen skulle han kunna döda Anna och kidnappa barnen.

– Hon berättade att hon hade en son som var resultatet av en våldtäkt, att hon blivit misshandlad och att hon gömde sig från den här pappan och hade skyddade personuppgifter, berättar Rasmus och säger sedan att han med tiden började misstänka att det var något som inte riktigt stämde. Annas historier ändrade sig och hon var lynnig och humörsstyrd.

Lämnade landet med barnen

Av en slump fick Rasmus se att Anna sålde hela sitt bohag på Blocket, och när han kom till gården där hon bott var hon och de båda barnen försvunna. Rasmus började misstänka att hon tänkte fly landet tillsammans med barnen.

Sebastian åkte genast till polisen och anmälde sonen försvunnen. Han försökte få passet indraget, men det var redan för sent. Rasmus misstankar visade sig stämma, och Anna och barnen var spårlöst försvunna. Under ett par oerhört tuffa år levde Sebastian och Rasmus i ovisshet om var deras barn befann sig, och trots att Anna var eftersökt av polisen hände ingenting i fallet.

I februari 2021 hände något som skulle bli avgörande för att få hem barnen. En okänd man från Makedonien kontaktade Sebastian och sa sig ha information om sonen. Mannen ville ses på en avskild plats och Sebastian bestämde träff med honom.

– Ordningsvakten på jobbet råkade höra samtalet och sa åt mig – ”Du åker ingenstans utan att ha en skottsäker väst på dig! En okänd snubbe från Balkan vill träffa dig, och du har precis polisanmält Anna.”, berättar Sebastian.

Det låter helt klart som vilken actionfilm som helst, men så fort Sebastian träffade mannen från Makedonien, som visade sig vara Robert, förstod han att någon väst inte skulle behövas. Robert var som Sebastian säger ”Pappa nummer tre” och visste var Anna och barnen befann sig.

Robert följde med till Spanien – fick inte använda bil eller telefon

Robert hade levt tillsammans med Anna under den senaste tiden, och även han fått barn tillsammans med henne, två söner. När hon bestämde sig för att fly utomlands följde han med, i tron att de flydde för att Sebastian var ute efter att skada Anna och barnen. Även han hade blivit manipulerad av Annas lögner. Robert berättar under vårt samtal om stora summor pengar som han betalat till Anna, och bilar och prylar som han stått för, både i Sverige och senare i Spanien.

– Jag tog på mig papparollen för de två barnen hon hade från början. Jag tyckte väldigt mycket om dem, och gör det fortfarande såklart. Jag tog hand om den så mycket som jag kunde, säger han om relationen med Sebastian och Rasmus barn.

Robert berättar att Anna var mycket kontrollerande mot honom. I slutet av deras relation hindrade hon honom från att träffa barnen under perioder, och till sist även från att använda både mobiltelefon och bil. När Robert fått nog, lyckats få tag i en annan bil och packade för att åka till Sverige anmälde Anna honom till spansk polis. Polisen rusade in i lägenheten och grep Robert som fick tillbringa en tid i spanskt häkte.

Lämnade två barn i Spanien

Efter ett tag lyckades Robert ändå ta sig till Sverige och tog kontakt med Sebastian och Rasmus. Polisen fick veta var Anna befann sig och med hot om arrestering hängande över sig kom Anna motvilligt till Sverige. Två av barnen lämnade hon dock kvar i Spanien, men de kunde snart hämtas hem av svensk socialtjänst och återförenas med sina pappor.

På frågan om hur det är att under så lång tid kämpa för ett barn som man faktiskt aldrig har träffat svarar Sebastian:

– Jag tänkte bara att det är för hans skull. Han har rätt till mig som pappa. Han har rätt att ha sin familj från min sida. Hon kan inte hålla på så här som hon gör.

Mamman dömd till fängelse

En rättsprocess mot Anna påbörjades och ledde till att hon nu är dömd till fängelse för egenmäktighet med barn, grovt brott.

Än är dock inte alla rättsprocesser avklarade. Ingen av papporna har tilldömts ensam vårdnad om sina söner än, men de känner alla tre hopp om att det kommer att bli så.

Nu handlar livet för papporna om att anpassa sig till sitt nya liv och lära känna sina barn. Alla tre pappor bor i närheten av varandra i Göteborg och försöker vara ett stöd för varandra och hjälpas åt i den nya vardagen. De är måna om att barnen ska få fortsätta växa upp som syskon.

– Vi stöttar varandra, och vi hjälps åt att bygga barnrum och det skruvas ikeasängar och möbler och så. Det har vuxit till en fin relation, säger Sebastian.

– Vi är ju familj. Våra söner är bröder så vi har väldigt mycket gemensamt, avslutar Rasmus.