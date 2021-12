Svenskarna sparade rekordmycket under året – boendeekonomens spartips inför 2022

Enligt färsk statistik sparades mer pengar än någonsin av svenskarna under 2021, och i en undersökning som SBAB gjort bland sina kunder planerar de allra flesta att under nästa år spara lika mycket eller mer än vad de gjort det här året. SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann tipsar om hur du blir bättre på att spara i vardagen. – Det går med små justeringar att möta 2022 med bätre ekonomiskt självförtroende och framför alla med bättre ekonomi, skriver hon.

Under 2021 sparade svenskarna mer pengar än någonsin tidigare visar statistik från Statistiska centralbyrån. Privatekonomin för de personer som inte blivit av med sina jobb under pandemin verkar ha blivit bättre. Uteblivna resor, färre event, uteluncher och inte lika många klädinköp till arbetet tros vara anledningar till att privatekonomin blivit bättre och att många har kunnat spara mer pengar än tidigare.

Enligt statistiken var sparandet högt under hela 2021, men det tredje kvartalet sticker ut som det kvartal med högst uppmätt finansiellt sparande sedan mätningarna startade 1996, skriver SBAB i ett pressmeddelande.

SBAB har gjort en undersökning bland sina sparkunder, och så många som 60 procent av de tillfrågade planerar att spara lika mycket under 2022 som under 2021. 23 procent uppger att de hoppas kunna spara ännu mer under kommande år, medan 17 procent tror sig kunna spara mindre än under 2021.

SBAB tipsar – kartlägg din ekonomi i mellandagarna

Claudia Wörmann är Boendeekonom på SBAB och tipsar i pressmeddelandet om hur privatpersoner kan bli bättre på sparande.

– Oavsett om man vill spara mer eller till något särskilt så är en bra början att skaffa sig full koll på sin privatekonomi. Att ha koll på sin privatekonomi ger en bra grund för att fatta kloka beslut. Privatekonomin är ju grunden till så mycket i livet och påverkar dina valmöjligheter, den bör du ha full koll på, säger hon.

– Med ett helt kalenderår i ryggen kan du bättre sätta dig in i din privatekonomi. Varför inte kombinera att äta rester med att göra en privatekonomisk kartläggning under mellandagarna? Hur mycket kommer in, vad lägger du dina pengar på, och kan något justeras? Sen vet jag att även om man har full koll och alla goda intentioner finns att förbättra ekonomin så går det ibland ändå inte. Om du är i den situationen blir mitt råd att inte klandra dig för hårt. Försök då i stället att sträva efter ratt det kommer att gå bättre framöver.

Extra tomt i plånboken i januari

För många är januari den månad när det är extra tomt i plånboken efter att ha spenderat som mest pengar inför jul- och nyårshelgerna.

– Mentalt kan det kännas tungt att inleda ett nytt år när kontot är ovanligt tomt. Om årets första månad är skral kan du försöka sträva efter att få det bättre de resterande 11 månaderna. Det går också, med små justeringar, att möta 2022 med bätre ekonomiskt självförtroende och framför alla med bättre ekonomi, säger Claudia Wörmann.