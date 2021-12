Vi önskar våra 125 000 läsare Gott Nytt År!

Våra fyra tidningar har haft en fantastisk utveckling under året och lockar nu cirka 125 000 unika användare varje vecka. Vi vill passa på att önska alla ett Gott Nytt År!

Under de tio första veckorna i år lockade Dagens Vimmerby AB:s fyra tidningar cirka 83 000 unika användare. Under de tio sista veckorna är nivån en helt annan. Snittet ligger på 127 000 unika användare per vecka. En ökning med 53 procent.

– Vi är oerhört glada för att vi kan öka så mycket och att alla de satsningar vi genomfört under året har gett effekt för trafiken. Vi har satsat på den redaktionella styrkan, tekniken i sajten, det automatiserade innehållet och försäljningen och det är mycket glädjande att vi ser att antalet läsare ökat så mycket. Vi är ödmjuka inför den publik vi har idag och ska göra vårt bästa för att förvalta förtroendet, säger Jakob Karlsson, ansvarig utgivare för tidningarna.

Av de 125 000 besökarna ligger ungefär 50 000 på Dagens Vimmerby, 35 000 på Dagens Västervik, 22 000 på Dagens Hultsfred och 20 000 på Dagens Kalmar.

– Dagens Vimmerby har länge varit en av landets mest lästa tidningar sett till befolkningsunderlaget och där ligger vi kvar på ungefär samma nivå medan det handlar om kraftiga ökningar på de andra tre tidningarna. Dagens Vimmerby är vår första tidning och vi ser att tiden talar för oss – vi får hela tiden nya läsare och gör vad vi kan för att de ska fortsätta följa vår bevakning.

Dagens Vimmerby AB har idag fem heltidsanställda journalister och på måndag stärks redaktionen ytterligare med Lotta Madestam – en av traktens mest rutinerade reportrar.

– Jag ser framför mig att vi kommer göra ännu bättre produkter med mer angeläget innehåll och ännu bättre nyheter. Vi ska fortsätta utvecklas så som vi gjort sedan starten 2015. Vill du att någon del ska förbättras får du jättegärna höra av dig till oss!

Dagens Vimmerby AB driver Dagens Vimmerby och Dagens Hultsfred och är majoritetsägare i de bolag som driver Dagens Västervik och Dagens Kalmar.

Vi vill önska alla och särskilt våra läsare ett gott nytt år!