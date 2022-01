Högre elpriser att vänta – så mycket kommer det kosta

Under måndagen stiger elpriset ordentligt igen. Foto: Pixabay

Elpriserna kommer vara ännu högre igen på måndagen. Priserna har fastställts på den nordiska elbörsen och kommer ligga på 253 öre per kilowattimme i vårt elområde.

Det blir rejält högre priser på el under måndagen jämfört med de senaste veckorna. Samhället återstartar på allvar igen efter helgerna och nu har den nordiska elbörsen Nord Pool fastställt priserna, rapporterar TT.

I det dyraste elområdet, där våra kommuner ingår, kommer priset stiga ordentligt. På måndagen kommer priset ligga på 253 öre per kilowattimme. Under söndagen låg priset på 135 öre per kilowattimme.

I norr är priset klart lägre. Där ligger priset på 52 öre per kilowattimme.

Elpriset har inte varit så här högt sedan dagarna före jul.