EXTRA: STATEN AVSÄTTER SEX MILJARDER FÖR ÖKADE ELKOSTNADER

Elpriset har skenat under vintern och många hushåll har fått väldigt höga elräkningar. Nu väljer regeringen att ge stöd till hushåll som har en elförbrukning på 2 000 Kwh per månad under december, januari och februari. Som högst kan stödet bli 6 000 kronor per månad.

Hur stödet ska betalas ut är inte klart än. Mickal Damberg, finansminister, säger att regeringen kommer inleda samtal med nätbolagen. Han är tydlig med att bidraget till hushållen inte kommer att betalas ut omgående utan att de måste vänta tills efter februari månad.

Han säger att det är en exceptionell åtgärd och att regeringen följt prisutvecklingen på el de senaste veckorna och tittat på hur andra länder har utformat liknande stöd. Samtidigt anser han att det är viktigt att hushållen ser över sina hus för att isolera dem ordentligt och att de ser över vilka slags elavtal de har, går från rörligt till fast avtal.