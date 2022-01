Cancergalan väckte starka minnen – tjejernas insamling pågår fortfarande

När de startade bössan till minne av Cecilia Larsson, moster till Ronja Rubertsson, hade de som första mål att samla in tusen kronor på att göra pärlplattor och sälja.

Ingen hade ens kunnat drömma om responsen som blev. Försäljningen gick lysande, slantarna rullade snabbt in och när Cancergalan skulle arrangeras i januari 2018 blev de tre Vimmerbytjejerna, då åtta år, inbjudna för att berätta om sin insamling.

Än i dag är minnena starka från den kvällen.

– Vi såg förstås Cancergalan i måndags, man tänker det att ”vi har liksom varit där”. Jag tänkte tillbaka på allt vi varit med om, känslorna jag kände då och alla intryck, det kom tillbaka, berättar Ronja Rubertsson.

Hur känner ni idag, kring allt ni fick vara med om?

– Vi är tacksamma för allt vi fick uppleva, att vi fick visa att vi brinner för ämnet, säger Stina Fjällgård Lamberg. Det kommer stunder när man får upp allt färskt i minnet.

Tror ni att ert engagemang för välgörenhet ändrat er som personer?

– Ja, det tror vi verkligen. Vi tänker på ämnet på ett annat sätt.

Bössan tickar på

Det ursprungliga målet var man förbi, i raketfart. När de besökte galan var summan uppe i 35 000 kronor och som en effekt av den steg beloppet mycket efter TV-sändningen.

Tjejerna har låtit bössan vara kvar, med tanken att ”varje insamlad krona, som kan användas till forskningen”, är värdefull.

– Det kommer in runt tusen kronor per år, mest från Ronjas släkt. Nu har vi samlat in totalt 64 675 kronor, berättar Stina Fjällgård Lamberg. Vi brukar göra lite reklam för den i samband med Cancergalan varje år.

Har ni några tankar på att börja sälja något igen, till förmån för insamlingen?

– Ja, vi har tänkt tanken många gånger, fast göra armband istället. Det är smidigare att göra. Men vi har inte riktigt tiden, det är mycket i skolan och med aktiviteter på fritiden. Så vi får se.

Här kan ni se hur det såg ut när Tilde Widéen, Ronja Rubertsson och Stina Lamberg Fjällgård drog ned applåder på galan.