SMHI:s besked: Nya hårda vindar väntas in över våra trakter

Ett nytt oväder med hårda vindar är på väg in över vårt område. Foto: Pixabay

Måndag kväll och tisdagsdygnet kan meteorologiskt beskrivas som lugnet efter stormen. Men på onsdag och torsdag är det återigen dags för hårda vindar att dra in över våra trakter.

Lugnet har lagt sig efter nattens och morgonens kraftiga oväder. Mängder med träd har blåst omkull och flera tusen hushåll i Kalmar län är eller har varit strömlösa.

Linus Karlsson, meteorolog på SMHI i Norrköping, berättar att nattens oväder nu har rört sig vidare och avtar succesivt, och att det väntar en betydligt lugnare måndagskväll och tisdag.

– Men vi har en vecka framför oss med lågtryckspassager, och in på onsdagen blir det blåsigare igen. Det blir nog inte lika kraftigt över Kalmar län som det var i natt, med det rör sig om hårda vindbyar. Detta håller i sig även in under torsdagen och gäller hela länet, berättar han.

– Ute över Öland kan vi kanske få ytterligare kraft i vindarna. Några varningar är dock inte utfärdade, och det ser ut som de kraftigaste vindarna kommer dra österut under natten till fredagen, berättar Linus Karlsson.