500 åskådare tillåts per sektion – nya besked från regeringen

500 åskådare tillåts per sektion. Foto: Ossian Mathiasson

Regeringen har på måndagen tagit beslut om förändringar för allmänna sammankomster och offentliga tilställningar. 500 åskådare per sektion kommer tillåtas från och med onsdag. – Mycket positivt, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Det är den ökade smittspridningen av covid-19 och det ansträngda läget i vården som ligger till grund för skärpta restriktioner. Ett deltagartak på 500 personer införs för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Mässor, som hålls inomhus, är inkluderat i det.

Det finns möjlighet till sektionering och då gäller deltagartaket för varje sektion. Deltagartaken kommer endast gälla när vaccinationsbevis används. Det innebär alltså att ett evenemang som helhet kan ha fler än 500 deltagare.

– Idrottsförbund och föreningar har redan upparbetade arbetssätt från tidigare under pandemin för att kunna genomföra smittsäkra evenemang med publik som håller avstånd vilket vi också tydligt framfört i våra dialoger med regeringen och Folkhälsomyndigheten. Att idrotten nu ges förtroendet att ta in 500 åskådare per sektion är mycket positivt, säger Björn Eriksson, ordförande för Riksidrottsförbundet, i ett pressmeddelande.

"Ingripande åtgärder"

Deltagartaket för privata sammankomster som genomförs i hyrda lokaler sänks till 20 personer. För minnesstunder, i samband med en begravningsceremoni, kvarstår dock taket på 50 personer.

– Vi är medvetna om att det här är ingripande åtgärder. Därför vill jag verkligen understryka att de är nödvändiga men tillfälliga. Både regeringen och våra expertmyndigheter bedömer behovet av åtgärderna löpande, säger socialminister Lena Hallengren.