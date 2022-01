NYTT KRAFTIGT OVÄDER PÅ VÄG IN – EON HÖJER BEREDSKAPEN

Peter Hjalmar är regionchef Syd på Eon, som nu höjer beredskapen då ett nytt oväder är på väg in över oss under helgen. Foto: Pressbild/Eon

Under lördagen drar ett kraftigt lågtryck in över södra Sverige och rör sig sakta över Götaland under natten till söndagen. Stormen medför byvindar på över 25 meter per sekund i hela området och det finns en stor risk för omfattande strömavbrott.

Malik, som stormen döpts till, har fått SMHI att utfärda en orange stormvarningar över Kattegatt och Skagerrak och orange vindvarning över västkusten, Skåne och Småland. Absolut värst blir det lördag kväll fram till söndag morgon och förmiddag.

Därför höjer Eon också beredskapen i Skåne, Halland, Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Jönköpings Län. Det skriver man i ett pressmeddelande på fredagen.

För farligt att arbeta

SMHI:s prognoser indikerar att stormen drar in över samma områden som drabbades hårt av förra veckans oväder. Där finns redan stormskadad materiel och mängder av träd på lös grund.

– Vår beredskap är god, men för en del riskerar felavhjälpningen tyvärr att bli utdragen till dess att stormen passerat. Vid de vindstyrkor som SMHI varnar för är det helt enkelt för farligt för våra montörer att arbeta på fältet. Vi fokuserar på att hantera akuta ärenden, som medför fara för allmänhetens liv och hälsa, och begränsar oss i övrigt till att koppla om i nätet under perioden när vinden är som starkast, säger Peter Hjalmar, regionchef Syd på Eon, och påpekar att fältpersonalens säkerhet sätts först och att säkerhetsbedömningen görs av de lokala montörerna på fältet.

Uppmanas att förbereda sig

Peter Hjalmar uppmanar allmänheten att förbereda sig.

– Förankra lösa föremål och byggmateriel på tomten eller innergården, montera ner barnens studsmattor, se till att ha ljus och tändstickor tillhanda, liksom batterier till ficklampan. Den som har tillgång till braskamin eller gasolvärmare bör säkra sin tillgång till bränsle. Tänk på att vattentrycket försvinner och det kan vara bra att hälla upp extra vatten, säger han.