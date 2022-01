Varningarna inför kvällen och natten – då väntas stormen kulminera

Stormen Malik väntas slå till med vindar på upp till 24 meter per sekund mot oss i Kalmar län i kväll och i natt. Polisen och SMHI uppmanar personer att inte ge sig ut på vägarna, och Trafikverket har förlängt avstängningen av Stångådalsbanan och Tjustbanan.

Det har börjat blåsa så smått i våra trakter, och runt klockan 20 väntas stormen Malik dra in från norväst över vårt område.

Moa Hallberg är meteorolog på SMHI:

– Vinden ökar alltmer under eftermiddagen, och under kvällen och natten kommer den vara som starkast över Kalmar län med vindar på upp till 24 meter per sekund, berättar hon.

– Vinden kulminerar under natten, men det kommer vara blåsigt ända fram till söndagskvällen.

För Kalmar län gäller en gul varning från SMHI.

Tågbanorna stängda till måndag

På sin hemsida uppmanar polisen personer som har tänkt sig ut och resa att vänta med det, då risken för olyckor är överhängande. Även Trafikverket levererar samma budskap.

– Mitt råd är att inte ge sig ut på vägarna om det inte är absolut nödvändigt Fallande träd och andra föremål som blåser i väg utgör en fara för dig som bilist men även för våra entreprenörer som ska hålla vägarna öppna, säger Annika Canaki som är avdelningschef på Trafikverket region Syd, i ett pressmeddelande.

Trafikverket beslutade på lördagen också att förlänga avstängningen av både Stångådalsbanan (Kalmar-Linköping) och Tjustbanan (Västervik-Linköping) fram till måndag klockan 12.00.