SMHI varnar för plötslig ishalka under tidig tisdag. Foto: MostPhotos

Varningen gäller under tisdagsnatten och tisdagsmorgonen i stora delar av Götaland och sydligaste Svealand.

SMHI har utfärdat en gul varning och skriver så här: "Ett område med regn eller blötsnö rör sig in i västerifrån under natt mot tisdag och faller då på kalla vägar vilket kan orsaka plötslig ishalka. Nederbördsområdet rör sig vidare österut under natten och berör efterhand även de östra delarna av området".

Det ska vara ett splittrat område med nederbörd som passerar och därmed kan det förekomma lokala variationer kring hur utbredd ishalkan blir.

Den gula varningen gör att man bör vara försiktig i trafiken under tidig tisdag.